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أورلاندو بلوم يؤجل زفافه على كيتي بيري بسبب فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن النجم أورلاندو بلوم تأجيل حفل زفافه على النجمة كيتي بيري بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا اقامته خلال فترة الربيع المقبلة بعد استقبال كيتي لمولودها الاول من أورلاندو.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن اورلاندو ادلى بتصريحات لصحيفة "تايمز" بفرعها بالمملكة المتحدة، قال بها أن الأمر ليس مزحة ويجب التعامل معه بجدية تامة.

كما أعلن أورلاندو أنه تقرر تغيير مكان حفل الزفاف بعد أن كان سيتم اقامته باليابان، على ان يتم تحديد موعد ومكان حفل الزفاف بوقت لاحق.

وسبق أن أعلنت النجمة إيما ستون تأجيلها لحفل زفافها أيضا بسبب تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة على مدار الاسابيع الماضية.
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