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علاج كورونا.. ارتفاع أسهم شركة يابانية بعد إعلانها اكتشاف عقار يقضي على الفيروس

الخميس 19/مارس/2020 - 08:43 ص
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علاج كورونا
علاج كورونا
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أعلنت شركة شركة فوجى فيلم اليابانية، Fujifilm Holding Corp، أمس الأربعاء، اكتشافها علاج كورونا ونجاح التجارب التي تُثبت قدرته على مواجهة الفيروس والقضاء عليه.

اكتشاف علاج كورونا

وشهدت أسهم الشركة ارتفاعا كبيرًا عقب الإعلان عن نجاحها في اكتشاف علاج كورونا والذي يسمى عقار Avigan الخاص بمكافحة الأنفلونزا التابع للشركة يساعد في ما يبدو مرضى فيروس كورونا المستجد على التعافي.

تصنيع علاج كورونا

ويصنع علاج كورونا  Avigan، والمعروف أيضًا باسم Favipiravir، من قبل شركة تابعة لـ Fujifilm، المشهورة بصناعة الكاميرات، والتي تمتلك أيضا شركة للرعاية الصحية، وتمت الموافقة على استخدام الدواء في اليابان في عام 2014.

علاج كورونا فعال

وكشف المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، تشانج شين مين ، يوم أمس الأربعاء، أن العقار الياباني كان فعالا دون آثار جانبية واضحة فى مساعدة مرضى الفيروس على التعافى.

 تجارب علاج كورونا

وأجريت تجارب علاج كورونا السريرية  في شنتشن الصينية شارك فيها 80 شخصا، أظهر المرضى الذين تناولوا العقار الياباني تحسنا أفضل واستغرقوا وقتًا أقل "لاختبار الآثار الجينية للفيروس مقارنةً بالمرضى الذين لم يعطوا الدواء".

علاج كورونا الموصى به

وأضاف تشانج شين مين ، أنه تمت التوصية بـ"Favipiravir لفرق العلاج الطبي"، ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ(كوفيد - 19) في أقرب وقت ممكن.

إنتاج علاج كورونا

وبدورها، أوضحت الشركة أنها ليس لديها تعليق على إعلان الحكومة الصينية، مضيفة: "فوجي فيلم تصنع الدواء فقط عند تلقى أوامر من الحكومة اليابانية ولم تحدد سقفا مطلوبا لمبيعات للدواء.
 

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علاج كورونا عقار ياباني اكتشاف علاج كورونا

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