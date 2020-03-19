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مؤلف "صراع العروش" يكشف كيف يقضي فترة عزلته بالحجر الصحي

الخميس 19/مارس/2020 - 08:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن المؤلف جورج آر آر مارتن عن كيفية قضائه لفترة عزله بالحجر الصحي الذاتي للوقاية من اصابته بفيروس كورونا، في مدونته الشخصية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مارتن، كتب في مودنته الخاصة الالكترونية أنه يعيش في معظم الوقت بعالم ويستروس الخيالي، والكتابة ليل نهار.

وأوضحت الصحيفة أنه يدعم كتاباته بمزيد من الفصول والاجزاء لملحمته الشهيرة A Song Of Ice And Fire التي اشتق منها عالم صراع العروش.

وقام جورج آر آر مارتن بكتابة المواسم الـ 8 لمسلسل صراع العروش، ضمن سلسلة روايات أنشودة الثلج والنار.
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