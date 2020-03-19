سعر الدولار اليوم الخميس 19-3-2020 في البنوك الحكومية والخاصة





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.



ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بأكثر من 0.9 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0888 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة عند 107.99 ين.





وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 3.9 بالمائة ليسجل 1.1585 دولار، وصعد مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة ليصل إلى 0.9648 فرنك.





للبنوك العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في ظل توقعات بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة أمس بنسبة 3% وجاءت الاسعار على النحو التالي: