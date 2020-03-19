كورونا يؤجل إقامة حفل جوائز BAFTA للتليفزيون



وحسبما أفادت صحيفة ديلي ميل، فإن اللجنة المنظمة للجوائز قامت بتأجيل اقامتها لأجل غير مسمى بعد أن كان مقررا اقامتها بالعاصمة الانجليزية لندن في يوم 26 من شهر أبريل المقبل.





قببل جوائز بافتا للتليفزيون، تم أيضا تأجيل حفل جوائز "فيرجن ميديا" التي يتم توزيعها لبرامج التليفزيون المميزة ببريطانيا على مدار العام.



وشهدت صناعة السينما ببريطانيا أيضا العديد من الأضرار بسبب تفشي فيروس كورونا من ضمنها فيلم Fantastic Beasts 3 الذي تأجل تصويره لأجل غير مسمى.



حفل جوائز جديد بالمملكة المتحدة يتسبب فيروس كورونا في تأجيل اقامة فعالياته، هو حفل توزيع جوائز بافتا للتليفزيون.