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إدريس إلبا يفسر سبب اصابته بكورونا
الخميس 19/مارس/2020 - 08:42 ص
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أحمد جمال أحمد
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عاد النجم إدريس إلبا للتواصل مع متباعيه عبر مواقع التواصل أثناء قضائه لفترة الحجر الصحي بعد إعلانه اصابته بفيروس كورونا في الأيام الماضية.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إدريس في هذه المرة فرس لمتابعيه سبب اصابته بفيروس كورونا من الاساس.
وقال إدريس انه يرجح التقاطه للمرض من زوجة رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، التي كان قد أعلن عن اصابتها بالمرض منذ اسبوع.
وقال إدريس أن زوجة رئيس الوزراء الكندي كانت ضمن مجموعة من الأشخاص الذين التقى بهم قبل تعرفه على اصابته مباشرة.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إدريس في هذه المرة فرس لمتابعيه سبب اصابته بفيروس كورونا من الاساس.
وقال إدريس انه يرجح التقاطه للمرض من زوجة رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، التي كان قد أعلن عن اصابتها بالمرض منذ اسبوع.
وقال إدريس أن زوجة رئيس الوزراء الكندي كانت ضمن مجموعة من الأشخاص الذين التقى بهم قبل تعرفه على اصابته مباشرة.
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