كريس مارتن يحيي حفل أون لاين لمتابعيه خلال الحجر الصحي

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كريس مارتن قام برفع الروح المعنوية لمتابعيه بمجموعة من اغانيه الحماسية والباعثة للأمل والتفاؤل، مثل أغنية together واغنية up and up.



كما قدم كريس مارتن مجموعة من الأغاني خلال البث المباشر بناء على تلقي طلبات من متابعيه، ورد على بعض الاسألة من المتابعين حول أعماله الفنية المستقبلية وحياته الخاصة.



وقدم كريس الدعم لمتابعيه من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وايطاليا في ظل تفشي فيروس كورونا بين مواطني هذه الدول.



فاجأ مغني فريق "كولد بلاي" الشهير كريس مارتن متابعيه عبر منصات التواصل، بتقديمه لفقرة غنائية خلال بث مباشر لمحبيه أثناء قضائهم لساعات الحجر الصحي بمنازلهم.