Advertisements
Advertisements
Advertisements

الـ "دي جي" العالمي Diplo يعزل نفسه عن أسرته لإحتمالية إصابته بكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أعلن منسق الدي جي العالمي "دايبلو" عن عزل نفسه بشكل ذاتي عن ابنائه كإجراء احترازي لوقايتهم من احتمالية اصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن دايبلو لجأ لهذا الأجراء الوقائي، بعد أن اختلط في الاسابيع الماضية بعدد كبير من الاشخاص خلال مجموعة من حفلاته الموسيقية.

ولضمان سلامة ابنائه، قرر دايبلو عزل نفسه عن كل من ابنه "لوكيت" البالغ من العمر 9 سنوات، وابنه "لازر" البالغ من العمر 5 سنوات، لحمايتهم.

وأعلن مؤحرا اصابة المنتج الكبير لوسيان جرينج بفيروس كورونا، ليصبح أول شخصية بارزة بعالم صناعة الموسيقى بهوليوود يتم تشخيص اصابته اجابيا بالفيروس.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مهمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من كورونا

منذ ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ ساعة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعة

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ 41 دقيقة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ ساعة و 9 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

08:40 ص

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status