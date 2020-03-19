الـ "دي جي" العالمي Diplo يعزل نفسه عن أسرته لإحتمالية إصابته بكورونا



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن دايبلو لجأ لهذا الأجراء الوقائي، بعد أن اختلط في الاسابيع الماضية بعدد كبير من الاشخاص خلال مجموعة من حفلاته الموسيقية.



ولضمان سلامة ابنائه، قرر دايبلو عزل نفسه عن كل من ابنه "لوكيت" البالغ من العمر 9 سنوات، وابنه "لازر" البالغ من العمر 5 سنوات، لحمايتهم.



وأعلن مؤحرا اصابة المنتج الكبير لوسيان جرينج بفيروس كورونا، ليصبح أول شخصية بارزة بعالم صناعة الموسيقى بهوليوود يتم تشخيص اصابته اجابيا بالفيروس.



أعلن منسق الدي جي العالمي "دايبلو" عن عزل نفسه بشكل ذاتي عن ابنائه كإجراء احترازي لوقايتهم من احتمالية اصابته بفيروس كورونا.