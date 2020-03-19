توم كروز يعود لتصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة 7"



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات تلوم كروز أثناء قيادته لدراجة نارية خلال تصويره لمشاهد الفيلم بمقاطعة "دنسفولد" بضواحي العاصمة الانجليزية لندن.



وكان من ضمن الأفلام التي تعطل تصويرها بهوليوود خلال الأيام الماضية، الجزء الرابع من سلسلة أفلام "ماتريكس"، ومجموعة من الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل Stranger things ومسلسل the witcher.



يأتي ذلك في ظل توقف تصوير العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية بهوليوود بسبب تفشي الفيروس بجميع أنحاء العالم.