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توم كروز يعود لتصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة 7"

الخميس 19/مارس/2020 - 08:37 ص
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توم كروز
توم كروز
أحمد جمال أحمد
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بعد تعطيل الفيلم بسبب تفشي فيروس كورونا بإيطاليا، عاد النجم الكبير توم كروز لتصوير مشاهد فيلم مهمة مستحيلة في جزئه السابع بعد نقل تصوير الفيلم من إيطاليا للمملكة المتحدة.

يأتي ذلك في ظل توقف تصوير العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية بهوليوود بسبب تفشي الفيروس بجميع أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات تلوم كروز أثناء قيادته لدراجة نارية خلال تصويره لمشاهد الفيلم بمقاطعة "دنسفولد" بضواحي العاصمة الانجليزية لندن.

وكان من ضمن الأفلام التي تعطل تصويرها بهوليوود خلال الأيام الماضية، الجزء الرابع من سلسلة أفلام "ماتريكس"، ومجموعة من الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل Stranger things ومسلسل the witcher.
توم كروز يعود لتصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة 7"
توم كروز يعود لتصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة 7"
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