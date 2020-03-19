Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرازيل تعلن إصابة رئيس مجلس الشيوخ بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:16 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، إصابة رئيس مجلس الشيوخ، دافي الكولومبري، بفيروس كورونا.

 

وأصدر مكتب الكولومبري، بيانًا أكد فيه أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة، لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله، مضيفًا أن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.

 

وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الأربعاء، إن الفحص الجديد الذي خضع له أثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

 

وأضاف بولسونارو في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "الفحص الجديد الذي خضعت له أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)".

 

وكان بولسونارو، قد خضع للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس الماضي، عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية داخل البلاد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة أنه لم يسجل سوى 34 حالة قادمة من الخارج.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي البرازيل

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 9 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل "الصحة العالمية" بشأن علاج كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من الأمطار والبرودة في طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 13 دقيقة

فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ 42 دقيقة

توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)

منذ 19 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الشرطة Vs كورونا.. ملاحقة قضائية للهاربين من الحجر الصحي

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

البرازيل: ترامب التقى مع وزير الاتصالات المصاب بـ"كورونا"

بسبب كورونا.. الهلع يصيب أسرة ترامب بعد لقاء مسئولين مصابين بالفيروس

إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي يحسم الأمر بشأن إصابته بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:08 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

11:13 م

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

02:36 ص

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status