Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا يعلق كأسي ليبرتادوريس وسود أمريكانا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:31 ص
Advertisements
ليبرتادوريس
ليبرتادوريس
وكالات
Advertisements
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيقاف كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى الخامس من مايو على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الكونميبول إيقاف كل المباريات التي تضم منتخبات من العشر دول في أمريكا الجنوبية، ومن بينها الأرجنتين والبرازيل، في الفترة من 15 وحتى 21 مارس.

كما قرر الاتحاد في وقت سابق تأجيل كأس كوبا أمريكا، بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو في الأرجنتين وكولومبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبرتادوريس كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ 40 دقيقة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ ساعة و 8 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 16 ساعة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مهمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من كورونا

منذ ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ نصف ساعة

توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر من الأمطار والبرودة في طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ليبرتادوريس

ملعب ريال مدريد مرشح بقوة لإستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

مارادونا يعلق على قرار نقل نهائي ليبيرتادوريس إلى مدريد

مشاهدة مباراة فلامنجو ضد ريفر بليت بث مباشر beIN SPORT YouTube الآن مجانا بدون تقطيع

البرلمان الكندي يعلق جلساته 5 أسابيع لمنع انتشار كورونا

الاتحاد العربي يعلق مسابقة كأس محمد السادس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

11:13 م

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status