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في عيد ميلاد ماجد المصري.. محطات وقف بها قطار حياته

الخميس 19/مارس/2020 - 08:11 ص
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ماجد المصري
ماجد المصري
روان هيثم
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يحتفل الوسط الفني اليوم بميلاد الفنان "ماجد المصري" الذي تخرج من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وهو عاشق للفن منذ صغره، تم اكتشافه على يد المخرج الراحل "حسام الدين مصطفى" وكانت بدايته الفنية في فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي".

ويعرض إليكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن حياته.

1-ولد في طنطا يوم 19 مارس عام 1963م.

2-يبلغ السابعة والخمسون من عمره.

3-ينتمي لمواليد برج "الحوت"، الذي يتميز بخفة دمه وطيبة قلبه.

4-درس العديد من الفنون بالمدرسة منها الرقص الكلاسيكى والشعبي والبالية.

5-قدم العديد من الأفلام منها لماضة، هروب المومياء، اشغال شاقة، عقدة الخواجة، قشر البندق، سارق الفرح، الجاسوسة حكمت فهمي، اتفرج يا سلام، ست الستات، البدلة.

6-شارك في عدة مسلسلات منها خيال الظل، التوأم، لدواعي أمنية، أدم، الطوفان، مع سبق الإصرار، قصة حب، قلب امرأة، زلزال.

7-قدم عدة أعمال مسرحية منها ادلعي يا دوسة، ريا وسكينة في مارينا، ملاعيب.

8-بدأ في مجال الغناء برفقة زوجته في الفنادق والملاهي الليلية.

9-كون فريق ثنائي غنائي مع زوجته باسم "ماجد ومنى"، وقدم البوم غنائي بمفرده.
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