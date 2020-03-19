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أحمد صلاح حسني: "بتعلم من الذين سبقوني.. وهذه أمنيتي التي لم تتحقق"

الخميس 19/مارس/2020 - 08:08 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الفنان أحمد صلاح حسني أنه يتعلم دائمًا من الأساتذة الذين سبقوه في مجال التمثيل ،مؤكدًا أن الشخص الذي يدخل ذلك المجال بدون مذاكرة من قبله من المؤكد أنه سيغرق، مُشيرًا إلى أنه قام بمذاكرة تاريخ الفنان عادل إمام جيدًا، وكذلك الفنانين الراحلين أحمد زكي،ومحمود عبد العزيز الذى كان يعشقه، موضحًا أن أمنيته الوحيدة كانت تتمثل في الوقوف أمامه ولو فى مشهد واحد.

وتابع أحمد صلاح حسني خلال استضافته في برنامج "عين" مع الإعلامية شيرين سليمان: "لو اتاحت لي فرصة الوقف أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز كنت متأكدًا أنني سأتعلم منه الكتير،و أنا تعلمت منه بعض الأشياء لأنني قمت بمذاكرة أعماله ، وكذلك قمت بمذاكرة الأساتذة الذين تواجدوا قبلنا، كما ذاكرت الأستاذة المتواجدين حاليًا مثل أحمد السقا أحمد عز،كريم عبد العزيز،أمير كرارة، وأمير فنان متميز ويستاهل كل ما وصل إليه الآن ".

وتحدث أحمد صلاح حسني عن فيلم الممر،حيث قال: "تعبنا كثيرًا فيه، ولكن وجود الأستاذ شريف عرفة كان يهون ذلك التعب، فإذا قمت بسؤال كل من عمل فى الفيلم من أكبر شخص إلى أصغر شخص فإنه سيقول ذلك الكلام، وشرف كبير لي أننى عَمِلْتُ مع أستاذ شريف، وهو أيضًا نفس الإحساس عندما اشتغلت مع عادل إمام، ونفس الإحساس لما تدربت تحت يد الكابتن محمود الجوهورى، وكذلك عندما لحنت للهضبة عمرو دياب".

وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان صلاح حسني الدارمية مسلسل "ختم النمر"، وهو بطولة أحمد صلاح حسني،إسلام جمال، نسرين طافش،عفاف شعيب،ميرهان حسين،تامر شلتوت،جميل برسوم، رشدى الشامي،أمير صلاح الدين، وفاء سالم،تميم عبده،حنان سليمان، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج،إنتاج سينرجي.
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