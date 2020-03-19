Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الإيطالي يطالب باستمرار الكالتشيو حتى يوليو

الخميس 19/مارس/2020 - 08:12 ص
Advertisements
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
Advertisements

كشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، أنه على استعداد لتنظيم مباريات الكالتشيو في يوليو المقبل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

 

وفي مقابلة مع إذاعة راديو 24، قال جرافينا: "بفضل تأجيل كأس أمم أوروبا، وهو أمر كنا نريده جميعا، لدينا إمكانية أكبر لاختيار مواعيد لإقامة المباريات المؤجلة من فبراير بين شهري مايو ويونيوعلى أمل أن نتمكن من الانتهاء قبل 30 يونيو".

 

واستطرد "لو لم يحدث ذلك، سنطالب، كما فعل الاتحاد الإسباني، بإمكانية مواصلة اللعب لمدة 10 أو 15 يوما في يوليو".

 

 

ويدرس الاتحاد الإيطالي، إمكانية تمديد الموسم إلى ما بعد يونيوعلى الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى سلسلة من المشكلات في عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يوليو  فضلًا عن التأمين وإيجار المنشآت الرياضية و إغلاق الميزانيات.

 

وقال جرافينا "بالنسبة لنا البطولات المحلية لها الأولوية. لا نريد معاقبة أحد".

 

وأكد "خيارنا الوحيد هو إنهاء الموسم. سواء قبل 30 يونيو/حزيران أو بعد هذا التاريخ، بذلك نضمن العدالة، إنها الصيغة الوحيدة كي تتنافس جميع الأندية على قدم المساواة".

 

وتابع "سأطلب من الحكومة أن تتيح احتمالية إعادة التفاوض بشأن بعض العقود لإنشاء نظام للمساعدة داخل كرة القدم الإيطالية".

 

وأضاف "يجب أن يكون لدينا إشارات تظهر قدرتنا على الاكتفاء الذاتي والتضامن داخليا قبل طلب المساعدة من الخارج. هذا لا ينبغي أن يكون في لحظة طوارىء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرواتب العالية للغاية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الدوري الإيطالي الاتحاد الايطالي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 6 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 9 ساعات

فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ 42 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

رسائل "الصحة العالمية" بشأن علاج كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من الأمطار والبرودة في طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 13 دقيقة

توضيح مهم من القوات المسلحة بشأن كورونا (فيديو)

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

كييفو فيرونا يقبل استقالة فينتورا

نابولي يطالب بتخفيض عقوبة الثنائي

عاجل.. المحكمة الرياضية تستبعد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

رسمياً.. موعد بداية الدوري وكأس إيطاليا الموسم الجديد

قرعة الكالتشيو.. إنتر ميلان يبدأ الدوري بمواجهة ليتشي وديربي الغضب يأتي مبكرًا

بعد إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا .. 3 سيناريوهات متوقعة حول مصير المسابقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:08 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

11:13 م

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

02:36 ص

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status