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مرتضى منصور يهاجم كهربا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:45 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي مؤكدًا أنه دائم السهر ويحب افتعال الأزمات.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "كهربا لا يفوت يومًا بدون أزمة ولن أتنازل عن حق الزمالك بعد أن هرب إلى البرتغال من أجل العودة إلى الأهلي من جديد".

 

أكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن كهربا اعتدى كريستيان جروس على المدير الفني السابق السويسري كريستيان جروس وتم إحالته للتحقيق لكنه مع ذلك واصل الأزمات والخروج عن النص.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور كهربا الاهلي اخبار الرياضة

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