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وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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حرص خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق على الاعتذار لعدم وصوله للتأكد من صحة معلومة تبرع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 20 مليون جنيه، للتصدي لفيروس كورونا.

وكان عبدالعزيز قد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي، تويتر، مساء اليوم الأربعاء، يقول فيها أن صلاح تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لفيروس كورونا، قبل أن يقوم بحذفها بعد نشرها بدقائق.

 وكتب  خالد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي أيضا على "تويتر":"ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء كورونا حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح، إعتذارى".

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