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"بكمامة ذهبية".. هكذا أتبع محمد رمضان هذه الوسيلة للوقاية من "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 07:25 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام'.

وقد ظهر "رمضان" في هذه الصورة خائفا من فيروس الكورونا مرتديا ماسك الفضائيين من اللون الذهبي مازحا مع جمهوره.

وكتب "رمضان" على هذه الصورة قائلا: الوقاية خير من العلاج.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: فعلا الوقاية ثم الوقاية اهم حاجة ربنا يستر يا نجم خلي بالك من نفسك ربنا يعدي المحنة دي على خير.

وفي سياق أخر عبر الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، عن استياءه الشديد إزاء تصريحات "رمضان" الأخيرة، التي أكد خلالها أنه طالبه بمبلغ 9.5 مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إيقافه عن العمل وسحب رخصته.

وشارك "رمضان" في العديد من الأعمال الفنية منها "زلزال"، و"ابن حلال"، و"الجماعة"، "إحنا الطلبة"، و"أولاد الشوارع"، و"الأسطورة".
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