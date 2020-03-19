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نجم آرسنال على رادار ريال مدريد

الخميس 19/مارس/2020 - 07:00 ص
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني وضع خطة جديدة من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم البرازيلي الشاب جذب أنظار الملكي بعد أن ظهر بمستوى مميز مع المدفعجية هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف وصنع أربعة أهداف آخرين في 26 مباراة خاضها مع الفريق اللندني في كل البطولات.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي صاحب الـ18 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف عام 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي مقابل 5 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد يرغب في إتمام صفقة تبادلية مع آرسنال بحيث ينتقل مارتينيلي إلى الملكي مقابل انضمام داني سيبايوس بشكل نهائي إلى المدفعجية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيبايوس خاض 24 مباراة منذ بداية الموسم مع المدفعجية في الموسم الحالي في كل البطولات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين على الرغم من غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات المختلفة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف عام 2019 قادمًا من الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

 

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