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خاص| نور قدري لـ"الفجر الفني": "تاج راسي" أغنيتي الجديدة بعيد الأم.. وانتهيت من تصوير فيلم "ديدو"

الخميس 19/مارس/2020 - 07:34 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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كشفت الفنانة نور قدري عن الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة قائلة: "أقوم بتحضير أغنية جديدة اسمها "تاج راسي" بمناسبة عيد الأم وسوف يتم طرحها السبت المقبل، وهي من كلمات "سيد حسين"، ألحان وتوزيع "نديم جمال".

وتابعت "نور" في تصريح خاص ل 'الفجر الفني' كاشفة عن تحضيرها لفيلما سينمائيا جديدا قائلة: "أنتهيت من تصوير فيلم "ديدو" وسوف يتم طرحه في العيد، بطولة كلا من كريم فهمي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، إخراج "عمر صلاح"، إنتاج "السبكي".


ويذكر أن أخر عمل سينمائي للفنانة "نور قدري" فيلم "سبع البرمبة" والذي تدور أحداثه في إطار "كوميدي رومانسي".

وشاركها في بطولة هذا العمل كلا من مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد السقا، أمير كرارة، ياسر جلال، رامز جلال، بدرية طلبة، جميلة عوض، محمد ثروت، محمد عبد الرحمن، محمد أبو النجا، الشحات مبروك، تأليف "لؤي السيد"، إخراج "محمود كريم".
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