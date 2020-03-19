كيف يواجه الأهلي والزمالك فيروس كورونا ؟

أوقف فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" حياة القطبين الأهلي والزمالك الكروية والاجتماعية بعد تأجيل مباريات الدوري المصري وغلق فروع الأحمر والأبيض حرصاً على سلامة الأعضاء.

تأجيل مباريات الدوري المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الجبلاية قد أصدر قراراً مشتركا مع مجلس الوزراء يفيد بتأجيل منافسات بطولة الدوري المصري وجميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين على أن تعود في مطلع أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخوفاً من حصده مزيد من الأرواح.

الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام لمدة أسبوعين فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".

الزمالك يغلق النادي لمدة أسبوع بسبب كورونا

وعلى الجانب الآخر أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرارات بغلق النادي الاجتماعي ومقره المهندسين لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الأعضاء وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات للوقاية من وباء "COVID_19" ، فيما ألغت إدارة القلعة البيضاء كافة الأنشطة الرياضية بالنادي ومن بينها تدريبات الفريق الأول لكرة القدم حرصاً على سلامة الاعبين.