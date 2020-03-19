تيباس يكشف مصير بطل الدوري الإسباني

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني سيتم استكماله بنسبة كبيرة تحديدًا بعد قرار الإتحاد الأوروبى لكرة القدم (اليويفا) بتأجيل نهائيات يورو 2020 إلى العام المقبل.

وقال تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"إذا لم يستأنف الدوري في غضون بضعة أشهر سيتم إلغاءه، السيناريو الذي نعمل عليه هو أن ننهي المسابقة قبل 30 يونيو".

وعن استئناف البطولة وهل سيكون برشلونة المتصدر بطلاً للدوري، اختتم تيباس تصريحاته قائلاً :"لا أعلم، هناك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع لكنه ليس موضع نقاش، الآن يجب أن نكرس الوقت لإنهاء البطولة".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف وصاحب المركز الثاني.