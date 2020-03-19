الزمالك يستغل فترة توقف النشاط الرياضي بتجديد عقود نجومه

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور يسعون إلى استغلال فترة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي تحديدًا في الدوري الممتاز والبطولات الإفريقية وذلك بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد لإعادة ترتيب أركان الفريق الأبيض.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك يتحرك في الوقت الحالي من أجل إنهاء ملفات نجوم آخرين يأتى على رأسهم تجديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، حيث تتجه نية القلعة البيضاء إلى التجديد له حتى عام 2025.

وفي نفس الجانب، يسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وتعديل قيمتهما المادية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية.