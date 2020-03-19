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رئيس لجنة التظلمات في الجبلاية : اجتماع عاجل لمناقشة عقوبات الأهلي والزمالك

الخميس 19/مارس/2020 - 04:44 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد اجتماعا عاجل من أجل مناقشة تظلمات الأهلي والزمالك في العقوبات الموقعة على لاعبيهم.

وقال الشوربجي في تصريحات لفضائية صدى البلد :" سنقوم بعقد اجتماعا عاجلا من أجل مناقشة طعون الأهلي والزمالك، يقتصر دور لجنة التظلمات باتحاد الكرة على البحث عن أسباب تظلم الأندية فى العقوبات الموقعة على لاعبيها والقرار الأخير وذلك وفقا للوائح".

واختتم الشوربجي تصريحاته قائلاً:"من حق كل لاعب التظلم ولكن اللوائح هي التي ستقول كلمتها فى النهاية والتأخير في إعلان القرار يرجع لعدم انتظام المسابقة".

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية.

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