أول تعليق من نوير على اقتراح لمواجهة فيروس كورونا

صرح مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم بأنه يجب التعامل مع الوضع الحالي بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب الجدل المثار حاليًا بشأن العواقب المالية لتفشي الفيروس المستجد والمطالب الخاصة بالتنازل عن رواتب اللاعبين.

وقال نوير في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:"مثل باقي الأشخاص في هذا الوقت، أفكر أنا ومحترفو كرة القدم الآخرون في كيفية التعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن".

ودعا ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية محترفي كرة القدم الذين يحصلون على رواتب عالية في التفكير في التخلي عن هذه الرواتب.

كما أكد كريستيان سايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني وجود محادثات بالفعل بين اللاعبين والأندية بهذا الشأن.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن قادة الفرق الـ17 الأخرى في الدوري الألماني لا يرغبون في أو غير مسموح لهم بالتعليق على هذا الأمر.

كما أعلنت إدارة بروسيا دورتموند الألماني أن مثل هذا الموضوع سيتم مناقشته داخليا مع الفريق.

وصرح مصدر مسئول في هوفنهايم قائلا: "بالطبع، نناقش حاليًا ونضع الخطط داخلياً في أكثر من اتجاه ومن بينها مناقشات مع لاعبينا".

وتمت مناقشة هذا الأمر داخلياً في فيردر بريمن، ولهذا لن يتحدث نيكلاس مويساندر عن هذا الأمر بشكل عام.

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر.