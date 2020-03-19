محمود فوزي: أخشى أن يكون المود العام على غير استعداد لسماع الأغاني بسبب "كورونا"

كشف الناقد الفني محمود فوزي عن ارتباط صنع المزيكا بالمود العام لدى الجمهور وعدم تقبل الجمهور لسماع أغاني جديدة قائلا: "أخشى ما أخشاه ان المود العام مش متقبل دلوقتي انه يسمع أغاني جديدة، فيه حاجة مرتبطة دلوقتي في صناعة المزيكا بالمود العام واللي هو لا يقبل بتواجد مزيكا في ظل انتشار وباء".وتابع "فوزي" موضحا عدم نزول أغاني جديدة حاليا خلال لقائه مع "شاشة تليفزيون دبي" قائلا: "المود العام بالتأكيد بيمنع ان احنا يبقا في ألبومات جديدة تنزل وأغاني نسمعها".وفي سياق أخر ينتاب العالم حالة من الرهبة والخوف الشديد من فيروس "كورونا" الذي انتشر ولم يعد بالإمكان السيطرة عليه وقد تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و 12من المصريين، وهذا ما يجعل المود العام للجمهور منصرفا عن سماع الأغاني والأعمال الفنية فقط يدعون بالنجاة من الإصابة بهذا الوباء.