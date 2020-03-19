أفادت فضائية "سكاي نيوز" في خبرًا عاجل أن الصين أعلنت الصين تعلن عن 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.





يأتي ذلك بعد تفشي وباء فيروس كورونا بمدينة ووهان فى الصين، وتأكد وجود 4 حالات فقط وخلو أي حالات مشتبه بها واحتمالية خلوها تماما في الايام المقبلة، عاد الأطباء إلى مقاطعتهم بعد احتواء الأزمة وأعطت قوات الأمن في الصين تحية تعظيم من الجيش الصيني لهم أثناء خروجهم.





والتقط طاقم أطباء في مستشفى مؤقت بمدينة ووهان بؤرة تفشى فيروس كورونا القاتل في الصين، صورة تذكارية مع امرأة عجوز صينية عمرها 103 أعوام بعد تعافيها من فيروس كورونا.



