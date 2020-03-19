حاتم عمور يكشف تعاونه الأول والجديد مع أسماء منور

كشف الفنان حاتم عمور عن تحضيراته الغنائية الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة بعد نجاح ألبوم ''بلا عنوان" قائلا: "في 2020 هيكون أول تعامل بيني وبين الفنانة الكبيرة أسماء منور في أغنية هتنزل قريب على القنوات العربية واليوتيوب، من ألحان طارق الحجيري وكلمات محمد المغربي".وتابع "عمور" حديثه خلال لقائه مع Et بالعربي قائلا: "أنا فرحان كتير بنجاح الموزع والملحن في بنجاحهم الكبير وانهم نجحوا معايا كتير في الألبوم وده شئ يشرفني وأنا بتمنى لهم كل الخير في العالم كله لأنهم يستاهلوا برافو عليهم".وفي سياق أخر قدم "عمور" العديد من الأعمال الغنائية منها بنت بلادي، ناداني حضنك يا أمي، غضب غضب، ألو فينك، حسبني طماع، ياما، باعت الحب، أخر مرة، بلا عنوان، قلبك يمشي لحاله.وشارك "عمور" في عدة أعمال فنية منها جزيرة الكنز، بنت بلادي.