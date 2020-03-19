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بهذه الطريقة ..على ربيع يدعو المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 05:22 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان علي ربيع، على التواصل الدائم مع متابعيه ومحبيه، ونشر صور من يومياته الخاصة، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.

ونشر على ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'، فيديو ظهر فيه وهو يطهر يديه، ويلعب ببكرة مناديل ورق كأنها كرة قدم.


وعلق "ربيع" على الفيديو قائلاً "قبلت التحدي" وذلك في دعوة إلى بقاء المواطنين داخل منازلهم وذلك تحت هاشتاج stay with homechallenge، مشيراً إلى اللاعب الدولي محمد صلاح، الفنان أحمد حلمي، الفنان أشرف عبد الباقى، كابتن النادي الأهلي عماد متعب، المطرب الشعبي حسن شاكوش، الفنان محمد هنيدي.

يشار إلى أن قد شارك عدد كبير من نجوم كرة القدم في تحدي المنديل وذلك بعد توقف النشاط الكروي، من ضمنهم محمد مجدى أفشة و محمد هانى وإكرامى وأحمد حسن كوكا وكهربا ورمضان صبحى.


على جانب آخر آخر أعمال على ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض على فضائية إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كلا من سهر الصايغ، وصابرين.


ويذكر أن على ربيع يشارك صديقه مصطفي خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، فى مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، إخراج معتز التونى، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار 7 سنوات ماضية، كذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الأخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف.
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