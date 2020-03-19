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"أرجوكم أقعدوا في البيت".. هكذا تحذر زينة جمهورها من الاصابة بـ"كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة زينة فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ''زينة" في هذا الفيديو موجهه بعض الكلمات لجمهورها قائلة: "بصوا يا جماعة مش عيب خالص ان الواحد يغلط ويعتذر، انا بعتذر عن فيديو الكورونا انا كنت خايفة قوي ومرعوبة".

وتابعت "زينة" قائلة: "بس انا صحابي محذرني اني اتكلم في الموضوع ده وانقل خوفي للناس انتم ملكوش ذمب انا جبانة جدا وبخاف على نفسي قوي عشان عندي ولاد وبخاف عليهم وبخاف على مامتي جدا".

وأضافت "زينة" قائلة: "ربنا يحفظهم جميعا ويحفظكم، انا مكنتش مستهونة بالموضوع خالص انا اسأت للتصرف ياريت كل حد عنده فرصة انه يقعد في البيت ياريت ميخرجش خالص قعدة البيت دي جميلة جدا، احنا مضطرين اننا نشتغل لان كل واحد فينا عنده مسئوليات وانتم عارفين الدنيا".

وأختتمت "زينة" حديثها قائلة: "ربنا يسترها علينا وعليكم ونعدي الأزمة دي على خير وكل العالم يعدي منها، بس التزموا بيوتكم من فضلكم والله انا لو كنت اقدر اقعد في البيت كنت قعدت ربنا يعلم الواحد بينزل من بيته عامل ازاي وبيفكر في ايه وبيرجع عامل ازاي ببقا راجعة حاسة اني وباء خايفة ادخل البيت مبنامش واعصابي بايظة وبحلم على طول، أرجوكم اقعدوا احنا عددنا كبير قوي ومنتشرين ربنا يعافينا من الوباء ده، شكرا".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ربنا يستر يا زينة بجد الواحد مرعوب خلاص مش عارف يركز في اي حاجة ده ابتلاء وهنعدي منه يارب.

وفي سياق أخر قدمت "زينة" العديد من الأعمال الفنية منها الشبح، ظاظا، حالة حب، أرض الخوف،أرض النعام، الوسواس، أزمة نسب، ليالي، زواج بالإكراه، لأعلى سعر، ممنوع الإقتراب أو التصوير.
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