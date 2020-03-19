ماجد المهندس يطرح أغنية "أوراق العمر"

طرح الفنان ماجد المهندس، أغنية جديدة له تدعى " أوراق العمر" ، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً حتى الآن.



يشار أن الأغنية من كلمات الجادل، ألحان على عويس، توزيع موسيقي محمد سلطان ايقاع أصيل سلطان، جيتارات شريف فهمي، مكس وماستر جاسم محمد.



وتقول كلمات الأغنية":" أَوْرَق العمر وتِفّتح من زهور وياسمينك.. وأقبلت لك هالمسافه شالت احساسك دفى.. هي شموس الكون تشرق؟ وإلا هي طلّة جبينك؟ وإلا كل المدح فينا.. يوقف بأضوا وكَفى ؟ انتي زينك كل ليله ماهو بس اليوم زينك طلي بالأبيض تعالي غير نورك ما لفى.. زَفْتك اضوا نجومٍ بشرت باقي سنينك.. بشّرت عمرٍ يضمك بانه لعينك صفى.. إلبسي هالغيم طرحة وامسكي القمرة بيدينك كل حسنٍ غير حسنك ما يجاريك أختفى ربع طيب الكون منّك واللي باقي بين بينك.. العليل اللي يمرّك من أثر طيبك شفى.. انتي يا اضوة مشاعر ضمت محمد يمينك.. قال بإنك عشق عمره والموده والدفى ندعي الله فرح قلبك بين اهدابك وعينك والسنين تكون دايم بالمحبه والرفى ".





يذكر أن آخر عمل قام بطرحه الفنان ماجد المهندس، هو أغنية "محلا اللقا" وهذه الأغنية من كلمات الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إيقاعات إبراهيم حسن، تسجيل الصوت عمر صلاح.