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العراقي وأسامة جلال .. صفقات الدوري المصري في زمن الكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:14 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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أصبحت بطولة الدوري المصري الممتاز تواجه مصيرا مجهولا بعد قرار الجبلاية بتأجيل المسابقة المحلية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

صفقات في زمن كورونا

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام صفقات الأندية المصرية في زمن كورونا الذي لم يعيق الصراع لضم نجوم المسابقة المحلية وتناقلاتهم بين الفرق المختلفة وترتيب مفاوضات التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وفيما يلي أبرز المرشحين على الساحة الكروية:-

1- كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي يعود لتصدر المشهد

عاد الظهير الأيمن كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي لتصدر المشهد الرياضي في صفقات الأندية المصرية خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أشارت العديد من التقارير الصحيفة إلى توقيع لاعب المنتخب الاولمبي على عقد انتقاله لنادي الزمالك لمدة خمسة مواسم تبدأ من العام الكروي الجديد ، فيما نفى طارق هاشم عضو مجلس إدارة النسور الخضر وجود أي تواصل رسمي من قبل مسئولي القلعة البيضاء لضم الاعب الشاب.

2- أسامة جلال يوقع للأهلي

وفي المشهد الأهلاوي تصدر المدافع أسامة جلال لاعب فريق إنبي تقارير الصحف المصرية حول توقيع نجم المنتخب الأولمبي للقلعة الحمراء على عقد يمتد لخمسة أعوام في ظل رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر في ضم الاعب لتدعيم خط الدفاع الأحمر حيث تناول العديد من رواد التواصل الاجتماعي خبر توقيع الاعب بين الترحيب والتنفير فيما لم يعلن الأهلي ضم اللاعب بصفة رسمية.

3- رجب بكار يشاهد معركة الأهلي والزمالك لضمه من عُلُو

وكانت آخر صفقات الدوري المصري في زمن توقف البطولة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا هي رجب بكار مدافع فريق بيراميدز الذي يدخل دائرة اهتمامات القطبين الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث تحدث الاعب في تصريحات تلفزيونية أنه يتابع عن كثب مفاوضات إدارتي الجزيرة وميت عقبة لضمه منذ أن كان لاعبا في سموحة ولم يبدي لاعب المنتخب الأولمبي أية رغبة في ارتداء القميص الأحمر أو الأبيض.

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