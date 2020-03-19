ثلاث مواعيد محتملة لعودة الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم الأربعاء، المواعيد المحتملة لاستئناف مسابقة الليجا مجددًا.

حددت رابطة الدوري الإسباني 3 مواعيد مقترحة من أجل استكمال منافسات الليجا الإسبانية خلال الفترة القادمة.

وكانت رابطة الليجا قد أعلنت تأجيل منافسات البطولة لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا، ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت أن مدة الإيقاف قد تصل إلي أكثر من شهر في ظل استمرار تفشي الوباء في البلاد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن 3 مواعيد محتملة لاستكمال مباريات الليجا الإسبانية، الأول استئناف المباريات يوم 23 أبريل المقبل، أم الخيار الثاني عودة مباريات الدوري الإسباني يوم 2 مايو القادم، أم الخيار الثالث قد يكون يوم 14 مايو بعد نهاية خطر الفيروس المستجد.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.