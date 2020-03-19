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أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

الخميس 19/مارس/2020 - 03:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، جاء كالأتي:

القاهرة الكبرى
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.

الوجه البحري
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

شمال الصعيد
لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

جنوب الصعيد
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية فقد جاءت كالتالي:
لقاهرة العظمى 19 والصغرى 11

شبين الكوم العظمى 19 والصغرى 10

طنطا العظمى 19 والصغرى 11

دمنهور العظمى 17 الصغرى 12

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12

بلطيم العظمى 17 والصغرى 12

مطروح العظمى 16 والصغرى 11

السلوم العظمى 16 والصغرى 10

سيوة العظمى 20 والصغرى 07

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12

دمياط العظمى 18 والصغرى 12

الزقازيق العظمى 19 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 11

العريش العظمى 19 والصغرى 10

رفح العظمى 18 والصغرى 10

رأس سدر العظمى 19 والصغرى 12

نخل العظمى 18 والصغرى 08

نويبع العظمى 22 والصغرى 13

طابا العظمى 20 والصغرى 12

كاترين العظمى 13 والصغرى 05

الطور العظمى 23 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15

الغردقة العظمى 25 والصغرى 13

مرسى علم العظمى 25 والصغرى 15

الفيوم العظمى 20 والصغرى 10

بني سويف العظمى 20 والصغرى 10

المنيا العظمى 21 والصغرى 08

اسيوط العظمى 21 والصغرى 08

سوهاج العظمى 23 والصغرى 10

قنا العظمى 24 والصغرى 12

الأقصر العظمى 25 والصغرى 12

أسوان العظمى 25 والصغرى 13

ابو سمبل العظمى 25 والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 10

شلاتين العظمى 25 والصغرى 17

أبو رماد العظمى 24 والصغرى 18

حلايب العظمى 23 والصغرى 18

رأس حدربة العظمى 22 والصغرى 18
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