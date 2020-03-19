جوائز كرة القدم في زمن "كورونا".. زميل محمد صلاح ونجم اليونايتد أبرز الفائزين

لم يمنع توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد covid - 19، بعض الأندية والدوريات العالمية من إعلان جوائز الأفضل خلال شهر فبراير الماضي سواء على مستوي اللاعبين أو المدربين الذين قدموا أداءًا استثنائيًا خلال الشهر الماضي.

وتسبب فيروس كورونا في توقف منافسات العديد من البطولات والدوريات العالمية خلال الفترة الحالية، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وتصفيات أمم إفريقيا والتصفيات المزدوجة في آسيا، كما تسبب في تأجيل بعض البطولات الكروية الكبري أبرزها أمم أوروبا 2020، وكوبا أمريكا.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب في شهر فبراير الماضي، كما أعلن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد عن الفائزين بجائزة لاعب الشهر بالناديين وجاءت الجوائز كالتالي:-

- أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي:

حصل شون ديتش مدرب بيرنلى ، على جائزة أفضل مدرب في بطولة الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير الماضى، متفوقا على عدد من المدربين أبرزهم، أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ونونو سانتو مدرب ولفرهامبتون.

وقاد شون ديتش فريقه بيرنلي في 4 مباريات خلال الشهر الماضي، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، ويحتل فريقه المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

- أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي:

توج النجم البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب فى شهر فبراير الماضى بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تتويج فيرنانديز بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات وصلت إلى 58%، متفوقا على روى باتريسيو حارس وولفهرهامبتون الذى حل وصيفا بنسبة 19%.

وساهم فيرنانديز في 5 أهداف مع اليونايتد خلال شهر فبراير، حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

- لاعب الشهر في ليفربول:

حصل ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز خلال شهر فبراير الماضى، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار مع فريقه بالشهر الماضي.

وتفوق أرنولد على النجم المصرى محمد صلاح وجوردان، حيث شارك اللاعب في 5 مباريات خلال الشهر الماضي، ونجح في صناعة هدفين خلال مواجهة وست هام يونايتد.

- لاعب الشهر في مانشستر يونايتد:

فاز البرتغالي برونو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضى بنادى مانشستر يونايتد بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الشياطين الحمراء، حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف في مباريات فريقه بالشهر الماضي

وحصد فيرنانديز الجائزة بعد حصوله على 80% من الأصوات، متفوقا على أنطونى مارسيال صاحب المركز الثانى بـ14% وجاء لوك شاو ثالثا بحصوله على 6% فقط في التصويت.