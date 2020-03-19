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أحمد فهمي : اجتنبوا بيومي فؤاد.. الوقاية خير من العلاج

الخميس 19/مارس/2020 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد فهمي، على التواصل الدائم مع متابعيه ومحبيه ونشر يومياته الخاصة، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'


ونشر "فهمي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، منشور ممازحًا فيه مع الفنان بيومي فؤاد قائلاً: "أنا مكنتش حابب أتكلم فى موضوع الكورونا .. بس أنا شايف إن أخطر حاجة في الموضوع ده هو بيومى فؤاد".


واستكمل "فهمي" قائلا "بيومى فؤاد هو أقصر و أسهل طريق لنشر الفيروس لأنه بيتنقل بين تلات او أربع لوكيشنات فى اليوم .. اجتنبوا بيومى .. الوقاية خير من العلاج".

وحاز منشور "فهمي" على العديد من التعليقات الساخرة منها "نتجنب بيومي ؟! .. طب ما نروح نموت أحسن و هي دي تبقي عيشة ؟ مين يقدر يعيش منغير بيومي ؟".


يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل"الواد سيد الشحات"، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات، وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
أحمد فهمي : اجتنبوا بيومي فؤاد.. الوقاية خير من العلاج
أحمد فهمي : اجتنبوا بيومي فؤاد.. الوقاية خير من العلاج
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