رامي صبري يشكر فريق عمل أغنية "حبيبنا ونجم الملايين"

شكر الفنان رامي صبري، عبر صفحة "التراس رامي صبري" فريق أغنية "حبيبنا ونجم الملاين" التي قام بغنائها:ميدو الششتاوي ومحمد ناصر، وكتبها ميدو الششتاوي وأحمد شاكر، وقام بتلحينها ميدو الششتاوي، ووزعها وسجلها:محمد ناصر.



فعلق رامي قائلاً:"شكرا للالتراس ولكل حد من جمهوري العظيم كلمني او هبعتلي مسج او كتب كومنت . دايما بشتغل عشانكم وعشان افرحكم..شكراً".





طُرحت هذه الأغنية في عيد ميلاد رامي صبري، وعبر الألتراس عن حبهم له، عن طريق هذه الأغنية.



وتقول كلمات الأغنية:"النهاردة عيد ميلاد مين..حبيبنا ونجم الملاين..اللي عايش جوا قلوبنا..والتاريخ هيقول بعدين..رامي صبري..إحنا ضهرك ليك ساندين..ما أنت أغلى من الغالين..ذكرياتنا.. أيام حياتنا..دول معاك كانو مختلفين".



وحازت الأغنية على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليها قائلاً:"اولا كل سنه ورامي طيب هو وكل عيلته.. ثانيا...بدعي من كل قلبي لملحن الكلام دا ان ربنا يوفقه. ويبعتله الخير دايما لانه شخص بيسعى ويجتهد كل يوم وبكل فرصه تجيله... الفكر في اللحن اهم حاجه للعمل الفني. والراجل ده عنده فكر كبير والفتره الي جايا هتثبت كلامي للجيمع"، وكتب معجب آخر:"اغنيه جميله اوى ككلمات تطلعه باحساس عالى اوى وكلحن بجد لحن جميل اوى وبيعلق وتطلع من ملحن شاطر اوى باين عليه وكموزع شاطر

وناس بتغنى كلهم متطلعين الموضوع باحساس فعلا وحبهم لرامى باين اوى تسلم ايديكم و كل سنه وانت طيب يا روميو عسل "، وقال آخر:"اغنية حلوووة اوي اوي ولحن جميل برافو ياشيشتاوي وبرافو الالتراس الجميييل

كل سنة وانت طيب يارااامي ياعالمي وعقبال سنييين كتيرر نجاح ودايما علي القمة".