مفاجأة.. برغم كورونا رئيس رابطة الدوري الإسباني يلمح لعودة الليجا

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني عن إمكانية عودة مسابقة «لا ليجا» بالرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: "الاجتماعات الأخيرة تؤكد أننا سنلعب الموسم حتى النهاية، وستكون هناك مواعيد مُعلنة"

وتابع رئيس الرابطة:" ستشكل لجنة من الرابطة والاتحاد الإسباني لدراسة كيفية ملائمة مباريات المسابقات الأوروبية مع لقاءات الليجا، ولازالت هناك 11 جولة متبقية على نهاية الدوري".

وعن مواعيد عودة الليجا الإسبانية أضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: "بالفعل في عطلة نهاية الأسبوع، أرسلنا خمسة مقترحات مختلفة للجداول الزمنية، مع تواريخ بداية مختلفة".

وأختتم تيباس تصريحاته: "هدفنا هو إعادة تنظيم جميع الجداول الزمنية لجميع المسابقات في أوروبا، في غضون 10 أيام كحد أقصى".