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هنا الزاهد تغازل جمهورها بصورة جديدة لها.. وفهمي يعلق

الخميس 19/مارس/2020 - 02:27 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام'.

وقد ظهرت ''الزاهد" في هذه الصورة مرتدية بنطال من الجينز وبلوزة من اللون الأسود مع حزام أنيق من اللون الأسود، مصففة شعرها بطريقة جذابة واضعة ميكب يتناسب مع جمال بشرتها ومرتدية بعض الاكسسورات الرقيقة.

وعلق زوجها الفنان "أحمد فهمي'' على صورتها قائلا: بشويش علينا يا عم.

وأردف أحد المتابعين عليها قائلا: ايه الجمال ده احلى هنا في الدنيا، ثم أضاف موجها حديثه لزوجها قائلا: ايه التعليق الجميل ده يا احمد انت بتعاكسها قدامنا ربنا يباركلكم ويسعد أيامكم دايما.

وعلى صعيد آخر قدمت "هنا" العديد من المسلسلات منها فرق توقيت، مولانا العاشق، البيوت أسرار، في الالاند، الواد سيد الشحات.

وشاركت "هنا" في العديد من الأفلام منها المشخصاتي، عقدة الخواجة، خطة جيمي، بني أدم، قصة حب.
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