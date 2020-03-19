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بالمليارات .. خسائر فادحة تنتظر الدوريات الخمس الكبرى بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:17 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تعاني كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي، حالة من الجمود والشلل التام، بعد توغل فيروس كورونا في معظم دول القارة العجوز حتى الآن.

ونجم عن الفيروس، تعليق معظم الدوريات المحلية في أوروبا، بالإضافة إلى البطولات القارية المتمثلة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وطرح موعد 3 أبريل القادم كميعاد مبدأي لعودة النشاط.

كما تسبب الفيروس في إنقلاب في خريطة بعض البطولالات، لعل أبرزها بطولة يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام كامل، لتقام لأول مرة في التاريخ بعد فاصل 5 سنوات من البطولة السابقة، علاوة على تأجيل بطولة كوبا أميركا 2020 لتقام العام المقبل أيضاً.

وتخطت خسائر كورونا، الحالات المتتالية بين نجوم كرة القدم، لتمتد إلى خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات للدوريات الخمس الكبرى، في حال إلغاء تلك البطولات خلال الموسم الجاري 2019/2020.

وتتعلق الخسائر المالية بعائدات البث التليفزيوني والتي تمثل النسبة الأكبر، يليها عقود الرعاية، ثم تذاكر المباريات.

ورصدت وكالة "كي بي إم جي" االمختصة بالإحصائيات والمراجعات المالية، أن خسائر الدوريات الخمس الكبرى وهي الدوري الألماني والإسباني والفرنسي والإنجليزي والإيطالي ستتراوح بين 3.5 حتى 4 مليار يورو.

وأوضحت الوكالة، أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر تضرراً بين تلك الدوريات، حيث ستتراوح خسائره بين 1.15 حتى 1.25 مليار يورو.

وجاء الدوري الإسباني في المركز الثاني بخسائر متوقعة بين 800 حتى 950 مليون يورو، يليه الدوري الألماني الذي سيخسر بين 650 حتى 750 مليون يورو.

وحل رابعاً، الدوري الإيطالي بمجموع خسائر محتملة تقدر بـ550 وحتى 650 مليون يورو، يليه الدوري الفرنسي في المرتبة الأخيرة، بخسائر متوقعة بين 300 وحتى 400 مليون يورو.

جدير بالذكر، أن عدد المباريات الإجمالية المتبقية للدوريات الخمس الكبرى يبلغ 501 مباراة خلال الموسم الجاري 2019/2020.

 

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الكرة الأوروبية

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