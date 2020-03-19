Advertisements
Advertisements
Advertisements

"خليكم بالبيت وجربوا أكلات صحية"..هكذا نصحت يارا جمهورها حفاظا على سلامتهم من "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 05:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
نشرت الفنانة يارا فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت "يارا" في هذا الفيديو تنصح جمهورها بالإلتزام بالبقاء في بيوتهم خوفا من الكورونا وعدم الخروج، ونصحتهم بطبخ أكلات صحية.

وكتبت "يارا" على هذا الفيديو قائلة: خليكم بالبيت، وجربوا أكلات صحية متلي وابعتولي أشوفها، وتابعت "يارا" عبراتها قائلة: مين بيعرف شو اسم هالطبخة يلي بحبها كتير وصحية.

وأضافت ''يارا" قائلة: لتعرفوا شو هي شوفوا السناب عندي، خليك بالبيت يارا لوفرز.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: اسمها لوبية صح، واضح بتشهي صحة وهنا على قلبك حياتي.

وبادلتها "يارا" التعليق قائلة: تسلميلي حياتي.

وفي سياق أخر قدمت يارا العديد من الاعمال الغنائية منها توصي في، انت مني، كستنا، عايش بعيوني، معذبني الهوا، حب كبير، ما بعرف، بيت حبيبي.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تكشف حقيقة التوصل لعلاج لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 12 ساعة

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:08 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

11:13 م

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

02:36 ص

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status