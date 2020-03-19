"خليكم بالبيت وجربوا أكلات صحية"..هكذا نصحت يارا جمهورها حفاظا على سلامتهم من "كورونا"

نشرت الفنانة يارا فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وقد ظهرت "يارا" في هذا الفيديو تنصح جمهورها بالإلتزام بالبقاء في بيوتهم خوفا من الكورونا وعدم الخروج، ونصحتهم بطبخ أكلات صحية.وكتبت "يارا" على هذا الفيديو قائلة: خليكم بالبيت، وجربوا أكلات صحية متلي وابعتولي أشوفها، وتابعت "يارا" عبراتها قائلة: مين بيعرف شو اسم هالطبخة يلي بحبها كتير وصحية.وأضافت ''يارا" قائلة: لتعرفوا شو هي شوفوا السناب عندي، خليك بالبيت يارا لوفرز.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: اسمها لوبية صح، واضح بتشهي صحة وهنا على قلبك حياتي.وبادلتها "يارا" التعليق قائلة: تسلميلي حياتي.وفي سياق أخر قدمت يارا العديد من الاعمال الغنائية منها توصي في، انت مني، كستنا، عايش بعيوني، معذبني الهوا، حب كبير، ما بعرف، بيت حبيبي.