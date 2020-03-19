تحت شعار " في البيت خليك وهانسليك".. MBC مصر" تُطلق خريطة برامجية ترفيهية

تواصل قنوات "MBC مصر"، مُبادرتها لدعم وتشجيع المُشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة "في البيت خليك .. وهانسليك" حيث تبدأ من غداً "الخميس"، إطلاق خريطة برامجية متنوعة تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية المُميزة التي يلتف حولها المٌشاهدين.





حيث تبدأ في تمام الثانية عشر ظهراً، عرض المُسلسل الكوميدي"كابتن أنوش"، مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، وتبدأ أيضاُ غداً في تمام الثانية ظهراً عرض مُسلسل لمعي القط" مع محمد إمام وتارا عماد، وتعرض أيضاً في تمام السابعة مساءً مُسلسل "صاحب السعادة" مع النجم الكبير عادل إمام، ولبلبة، وتواصل عرض المُسلسل الإجتماعي "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، يومياً في تمام التاسعة مساءً.





ولتوفير أكبر فرصة للترفية العائلي الراقي، تعرض "MBC مصر"، كل جمعه وسبت في تمام الثامنة مساءُ مُختارات من مسرحيات "مسرح مصر" مع أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي "أسعد الله مساءكم من جديد" من النجم أكرم حُسني في شخصية أبو حفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت.





وتُقدم يومياً في تمام الواحدة صباحاً سهرة منوعة تعرض فيها أفلام عربية، ومسرحيات كوميدية، وأفلام أجنبية مميزة، وأفلام هندي، وبرامج منوعات ضخمة.



