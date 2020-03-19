أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وحذرت الهيئة، من هطول الأمطار ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من هطول الأمطار ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.





القاهرة الكبرى





مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.





الوجه البحري





مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية





بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.





شمال الصعيد





لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





جنوب الصعيد





معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.





وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني توقعات، الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.





ويتوقع الخبراء أن يسود يوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





أما عن طقس يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويوم السبت يسود طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على معظم الأنحاء.





طقس الجمعة 20 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.





شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.





جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.









طقس السبت 21 مارس





القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.





شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.





جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.







