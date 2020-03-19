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شاهد.. كيف استقبلت فيفي عبده ياسمين صبري بعد خطوبتها من أبو هشيمة (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 04:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قابلت النجمة فيفي عبده، بالصدفة الفنانة ياسمين صبري، أثناء سفرها خارج البلاد والتي أعربت عن سعادتها بذلك.



ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو لها وهي بجانب ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الفيديو قائلة "صدفة خير من ألف ميعاد مع الجميلة ياسمين صبري، بحبها وبحبكم قولولنا حمدلله على السلامه وصلنا بالسلامة مصر الحمدلله".



يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠١٩ بطولة الفنانة حورية فرغلي.




وفي سياق منفصل كان أعلن رجل ألأعمال أحمد أبو هشيمة، على خطوبته على الفنانة ياسمين صبري، منذ أيام الماضية، وذلك بعدما نشر صورة وهو يمسك يدها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "حبيبتي".
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