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إصابة كاهنين وشماسين أقباط بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس 19/مارس/2020 - 04:12 ص
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قداسة البابا تواضروس الثاني
قداسة البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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سجلت إيبارشتي نيوجيرسي ونيويورك، إصابة كاهنين وشماسين من الأقباط بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر رسائل لشعب الكنيسة على "واتساب"، ولم تعلن الكنيسة تفاصيل الإصابات، ومصيرها حتى الآن.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى عظته الأسبوعية، أمس الأربعاء، من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية. 

يأتي ذلك عن تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا. 

فيما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا رسميًا ونص البيان على كالتالي: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.

تابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...الخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.

وأضافت، الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا كرورنا الايدي الاوبئة

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