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بعد الفحوصات.. هند البحرينية مصابة بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:37 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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اجرت الفنانة هند البحرينية، الفحوصات الطبية والتي أكدت بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، المنتشر في العالم، حيث أنها تتلقي العلاج اللازم


وكشفت هند البحرينية، في مقطع فيديو ببرنامج "et بالعربى" بإصابتها بفيروس كورونا قائلة "شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية.


وأضافت هند حديثها قائلة" اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن وهي حاليا في المستشفى تتلقي العلاج.


يذكر أن فيروس كورونا، أثار حالة من الخوف والقلق في العالم، حيث انه يصعب علاجه حاليا وهناك عدة حالات وفاة، وكانت نبهدت المسؤلين المواطنين بعدم الخروج المنازل لعدم التجمعات وانتشار الفيروس بشكل أكبر.



وكان حرص العديد من النجوم على تقديم بعض النصائح للمواطنين بسب انتشار فيروس كورونا، مطالبين منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى
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