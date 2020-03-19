"بملابس الفضائيين".. بهذه الطريقة ساندي تحمي نفسها من الكورونا

نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وقد ظهرت "ساندي" في هذه الصورة خائفة من الكورونا وتمزح مع جمهورها مرتدية ملابس الفضائيين من اللون الأبيض وبها بعض الرسومات التي تجمع بين اللوني اللبني والأصفر.وكتبت "ساندي" على هذه الصورة قائلة: ماما أنا نازلة أجبلك حاجة معايا.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: منظرك تحفة يا ساندي والله عسل، ربنا يستر من الكورونا ونعدي منها على خير بحبك جدا.وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.