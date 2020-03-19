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عبدالخالق أحمد دوري في "بت القبايل" يشبهني وهذا ما تعلمته من يحيى الفخراني

الخميس 19/مارس/2020 - 01:06 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحدث الفنان الصاعد عبد الخالق أحمد عن تجربته الفنية في مسلسل "بت القبايل" الذي قدم فيه شخصية "شاذلي" الشاب الصعيدي ‏قوي الشخصية، مشيرًا إلى أنه أُعجب بتفاصيل هذه الشخصية فور قراءة الدور لتشابهه معها في الحقيقة.‏

قال عبد الخالق أحمد إنه حصل على الدور من خلال خوضه لتجربة أداء "كاستنج" ونال إعجاب المخرج حسني صالح الذي وافق ‏على انضمامه إلى أسرة العمل، وتم التصوير في مدينة أسوان، مؤكدًا أن كواليس العمل كانت مليئة بالتعاون وأنه استمع إلى نصائح ‏الفنان محمود عبد المغني والفنانة حنان مطاوع وحرص على تنفيذها والتعلم منها.‏

أشار عبد الخالق أحمد أنه تعلم اللهجة الصعيدي من خلال مدرب لغوي بالإضافة إلى توجيهات المخرج حسني صالح، لافتًا إلى أنه لا ‏يعتبر أن هناك أدوارًا صعبة مرت عليه ولكن هناك مشاهد احتاجت إلى تركيز شديد وجدية منه أمام حنان مطاوع.‏

تجربة "بت القبايل" ليست الأولى للفنان الشاب، بل سبقتها تجربتين أثناء طفولته الأولى عام 2006 في مسلسل "حدائق الشيطان" مع ‏المخرج إسماعيل عبد الحافظ الذي تنبأ له بمستقبل فني كبير، ونصحه بالتركيز على تطوير نفسه، أما العمل الثاني عام 2008 في ‏مسلسل "شرف فتح الباب".‏

وعن تجربته مع الفنان يحيى الفخراني يقول عبد الخالق أحمد إنه برغم صغر سنه وحداثته في ذلك الوقت إلا أنه تعلم منها الكثير، ‏خاصة أن الفخراني قامة فنية كبيرة، استطاع أن يتعلم من العمل معه الانضباط والتركيز وكيف يجب على الممثل أن ينفصل كُليًا عن ‏أي شيء ما عدا الشخصية التي يقدمها، وهو ما كان يفعله يحيى الفخراني فبمجرد دخول موقع التصوير يتحول إلى شخص آخر بعيد ‏عن حقيقته ويندمج تمامًا في دوره.‏

أضاف عبد الخالق أحمد أنه تلقى نصيحة قيّمة من يحيى الفخراني ساعدته في حياته كممثل وهي أنه يجب عليه أن يفهم الشخصية ‏التي يقدمها بكافة تفاصيلها وألّا يلجأ إلى حفظ الدور من على الورق ككتابة فقط، لأنه لو حفظ الكلمات سينساها أما لو فهم تفاصيل ‏الشخصية التي يقدمها فسوف يقدم أفضل ما لديه دون نسيان، وهو ما أكد عبد الخالق أنه صحيح وأفاد منه في دوره بمسلسل "بت ‏القبايل"‏
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