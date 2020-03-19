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بعد رسالته المؤثرة.. نجوم دعموا ماتويدي من بينهم بوجبا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة لاعبه الدولي الفرنسي ماتويدي بفيروس كورونا الجديد.

ونشر اللاعب الدولي الفرنسي ماتويدي بيانا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا:"أنا إيجابي، عادة أحب التفكير في أنني شخص إيجابي لأنني شخص يسعى إلى منح المشاعر الجيدة لمن حولي وعائلتي وأصدقائي وأصدقائي واليوم ما زلت إيجابي. أنا حامل للفيروس بدون أعراض ، وأعي امتياز أن أكون لاعبًا محترفًا وبالتالي أستفيد من المراقبة المنتظمة والممتازة لصحتي. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فربما لم أكن سأعلم أبداً أنني مصاب بالفيروس أنا إيجابي ، أنا قوي ومعنوياتي عالية ، كما هو الحال مع عائلتي. أنا إيجابي سنخرج جميعاً اقوى بعد هذه المحنة ، التي ستعلمنا أن نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل ، لنكون أكثر دعمًا وأكثر سخاءً وأفضل".

وأضاف لاعب يوفنتوس الإيطالي:"ماتوي أشكر الجميع على دعمهم. سنبقى منضبطين ومتحدين للعودة في أقرب وقت ممكن لاحتضان أطفالنا ، واحتضان والدينا ، ومسك ايديالاخوة والأخوات والاحتفال بالأهداف مع زملائنا في الفريق. أنا إيجابي ، دعنا نتخطى ذلك".

وشهد اللاعب الدولي الفرنسي ماتويدي دعم كبير من لاعبي كرة القدم بعد أصابته بفيروس كورونا الجديد من بينهم بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي نشر فيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تدريبه بقميص ماتويدي.

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