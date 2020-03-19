عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه مهما حدث بشأن انتشار فيروس كورونا لن يمس ذلك توفير الغذاء والدواء ولن يتأثر التوزيع.





وطالب الوزير، خلال لقاءه ببرنامح "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى، بعدم الالتفات إلى الشائعات، موضحًا أنه في حالة تنفيذ حجر صحي في أي مكان أو أي محافظة سيصل إليها الغذاء والدواء في المنزل.



وأشار إلى أن المخبز يبدأ عمله من 4 صباحا ثم يبدأ البيع الساعة 7 صباحا، وكعادة المواطنين الذهاب مبكرا لصرف العيش فتجد تجمعات كبيرة.





ولفت إلى أن عدد المخابز على مستوى الدولة 33 ألف مخبز، بمقدار مخبز لكل 500 أسرة.



