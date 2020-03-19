Advertisements
Advertisements
Advertisements

أيمن أشرف : نسعي لإسعاد الجماهير ويكشف المركز المفضل له

الخميس 19/مارس/2020 - 12:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

تحدث أيمن أشرف مدافع الفريق عن الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن مباريات ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاث أهداف مقابل هدف بنتيجة المباراتان.

 

وقال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مجهودات كبيرة للصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

 

وأكد أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من أول الموسم بنحضر لأفريقيا علشان نبسط الجماهير.

 

وعن الفارق بين الهزيمة أمام صن داونز بخماسية، أوضح مدافع الأهلي: "الهزيمة أمام صن داونز بخماسية بسبب الأجواء وارتفاع درجة الحرارة بينما الموسم الحالي تم السفر مبكرا واستطعنا التأقلم بشكل جيد"

 

وكشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مركزه المفضل بين مركزي الظهير الأيسر والمساك.

 

وأكد أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لما فايلر مسك مهمة المدير الفني، سألني عن المركز الذي أحبه، وقولتلوا أي حاجة"

 

وتابع: "أنا تحت أمر الجهاز الفني وتحت أمر النادي في أي مركز"

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعليق مثير من كلوب بشأن تعليق الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"مات من الخوف".. قصة وفاة شقيق شادية بعد إعلان إصابتها بالسرطان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 10 ساعة

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هل أصيب أحد لاعبي الدوري المصري بفيروس كورونا؟ رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يُجيب

منذ ساعة و نصف

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 21 ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 18 ساعة

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

منذ أقل من ساعة

رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

مدرب صن داونز للأهلي: انظروا إلى أرسنال وريال مدريد

طوابير من جماهير الأهلي تحتشد أمام برج العرب

تعليق محمود سعد على خروج الأهلي من بطولة إفريقيا

الكاف يُغرم الأهلي ماديًا بسبب أحداث صن داونز

الأهلي يقرر تجديد التعاقد مع أيمن أشرف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 م

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

هل أصيب أحد لاعبي الدوري المصري بفيروس كورونا؟ رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يُجيب

12:00 ص

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

07:14 م

ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

12:41 ص

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status